Vincitore Bake Off Italia 2021: Daniela, Roberto, Peperita o Lola? La finale

E’ arrivato il momento di scoprire il vincitore di Bake Off Italia 2021, oggi 17 dicembre, nella prima serata di Real Time. E’ tempo del gran finale del programma più dolce del piccolo schermo, condotto da Benedetta Parodi. Uno solo tra Daniela, Lola, Peperita e Roberto si aggiudicherà il titolo di vincitore della nona edizione di Bake Off Italia. Non ci resta che scoprire le anticipazioni ed i sondaggi sul possibile trionfatore della serata.

Vincitore Bake Off Italia 2021: la finale!

Sfida dopo sfida, è arrivato il grande giorno a Villa Borromeo d’Adda ad Arcore. I giudici Ernst Knam, Clelia d’Onofrio e Damiano Carrara stasera metteranno alla prova i concorrenti rimasti in gara esigendo la perfezione. Dopo un percorso lungo 15 episodi, verrà assegnato il titolo di Miglior pasticcere amatoriale d’Italia.

Ospite d’eccezione dell’ultima puntata sarà il pastry chef Stefano Ferraro, per anni head of pastry al Noma di Copenaghen, il ristorante più premiato al mondo.

A contendersi il titolo saranno: Daniela, 29 anni da Foggia, Lola, 49 anni da Roma, Peperita, 38 anni da Milano e Roberto, 38 anni da Ventimiglia di Sicilia, in provincia di Palermo.

Per la prima volta la sfide finale di Bake Off Italia, si inizierà con un duello: Lola e Peperita, le due concorrenti rimaste in sospeso alla fine della semifinale, si sfideranno in una prova creativa per l’ultimo posto nella finalissima. Dovranno preparare delle Fette perfette: tre torte diverse assemblate in un’unica torta finale composta da 12 fette della stessa misura. Solo la migliore potrà proseguire la gara, affrontando insieme agli altri due finalisti le ultime prove: la prova tecnica e la prova finale.

Per la prova tecnica, i concorrenti dovranno replicare un dolce firmato dall’ospite d’eccezione Stefano Ferraro: una complicata monoporzione a sfera che è stata ideata per il menù del miglior ristorante del mondo.

Nella prova finale, i tre aspiranti vincitori dovranno dimostrare di meritarsi il titolo realizzando un percorso composto da tre ricette, che racconti al meglio la loro personalità nel mondo della pasticceria. La proclamazione del vincitore avverrà come da tradizione fuori dal tendone.

Secondo il sondaggio ospitato da Reality House, ad aggiudicarsi il titolo di vincitore dell’edizione potrebbe essere proprio Daniela. Non ci resta che attendere la finale di oggi 17 dicembre per saperne di più!