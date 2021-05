Questa sera su Canale 5, finalmente in diretta, andrà in scena la finale di Amici 20 che decreterà il vincitore dell’edizione. Cinque i finalisti arrivati fino a questa importante tappa conclusiva. Tre cantanti – Sangiovanni, Deddy e Aka7even – e due ballerini, ovvero Alessandro e Giulia, unica ragazza in finale, si giocheranno il primo posto a suon di ultime sfide.

Vincitore Amici 20, finale: i sondaggi

La serata decisiva di Amici 20 è giunta e Maria De Filippi oggi sarà impegnata alle prese con una diretta emozionante che potrebbe regalare non pochi colpi di scena. Nulla infatti, sembra essere ancora deciso ed anche il nome del Vincitore appare tutt’altro che certo.

Basta dare uno sguardo ai principali sondaggi per rendersene ben presto conto. Se, infatti, Sangiovanni veniva dato come il candidato alla vittoria finale, non tutto è ancora perduto anche per gli altri concorrenti.

Secondo il nostro sondaggio pubblicato nei giorni scorsi su Twitter, ad esempio, la spunterebbe la ballerina Giulia Stabile.

Nettamente differente il risultato del sondaggio di IsaeChia.it secondo il quale potrebbe conquistare il primo posto Aka7even, insidiato da Alessandro, con Giulia alle spalle e Sangiovanni solo quarto.

Passiamo quindi al sondaggio di Webboh che ha ricevuto oltre 166 mila voti e che vede un clamoroso testa a testa tra Sangiovanni e Aka7even, entrambi al 30%.

E’ Aka7even invece ad avere la meglio nel sondaggio realizzato dal portale Grande Fratello Forum seguito da Alessandro e poi Sangiovanni.

Chiudiamo con il sondaggio sul vincitore di Reality House che a sorpresa piazza Deddy primo, seguito da Sangiovanni.