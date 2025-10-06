Video De Martino online, parla lui: “Stavo facendo l’amore..”

Video rubato e pubblicato online: Stefano De Martino rompe il silenzio dopo lo scandalo

A due mesi dalla diffusione di un video privato diventato virale sul web, Stefano De Martino decide finalmente di raccontare cosa è successo e come ha vissuto quei momenti. Il filmato, che lo ritrae in un momento di intimità con la compagna Caroline Tronelli, è stato trafugato dal sistema di videosorveglianza della loro abitazione e pubblicato su un sito dedicato alla diffusione di contenuti rubati da webcam private.

Il conduttore e la sua compagna hanno subito sporto denuncia, coinvolgendo la polizia postale per fermare la circolazione delle immagini, che nel frattempo erano già finite su piattaforme come WhatsApp e soprattutto Telegram. A intervenire erano stati anche i suoi avvocati, spiegando come la pubblicazione e la condivisione di quel materiale costituissero un reato a tutti gli effetti. Ora, a parlare è lo stesso De Martino, che ha deciso di affrontare pubblicamente la questione in occasione del Rumore Festival, durante un’intervista concessa a Fanpage.

Le primissime parole: “È stata una cosa inaspettata. Non pensavo di essere spiato tra le mura di un appartamento”

De Martino racconta quanto l’accaduto lo abbia colpito a livello personale, più che come personaggio pubblico. Una violazione della privacy che ha lasciato un segno profondo.

“È stata una cosa inaspettata. Non pensavo di essere spiato tra le mura di un appartamento. Quanto mi hanno avvisato di questa cosa – e non lo auguro a nessuno – è come quando ti entrano i ladri in casa e ti resta addosso quella sensazione di sporco, di qualcuno che ha messo le mani nei tuoi cassetti, nelle tue cose. Fai fatica anche a dormirci in quella casa. Quando ho visto quella cosa, ho pensato: ‘Oddio, sono entrati’. Poi con il tempo metabolizzi un po’ la cosa. Io sono un ottimista cronico, cerco sempre di vedere il lato positivo anche nelle cose brutte”.

“Quelle immagini non sono state rubate perché sono famoso”

Secondo De Martino, il furto delle immagini non ha nulla a che fare con la sua notorietà. Il video sarebbe finito online perché esiste un vero e proprio mercato nero legato alle camere di sorveglianza compromesse, che riguarda tantissime persone, non solo vip.

“Come mai quel filmato è finito on line? Perché vi svelo che c’è un grosso mercato. Quelle persone hanno rubato quelle immagini non perché io fossi un personaggio pubblico, ma perché ci sono persone che guardano video rubati e questo fa in modo che su tali contenuti ci sia un mercato. Io non sono finito su quel sito in quanto conduttore conosciuto, ma in quanto persona che stava facendo quello che fanno tutti gli innamorati, in quanto persona che in quel momento stava facendo l’amore sotto le coperte in casa”.

Un pensiero amaro, ma anche lucido, che apre il dibattito sul delicato tema della privacy domestica nell’epoca delle smart cam e degli oggetti connessi.

“Quel sito oggi non esiste più. E forse molte persone hanno iniziato a farsi delle domande”

C’è però un lato positivo in tutta questa vicenda. Il fatto che a essere colpito sia stato un volto noto ha portato maggiore attenzione sul fenomeno e ha spinto le autorità a intervenire con decisione.

“La cosa positiva è che essendo capitato a me, personaggio pubblico, adesso questo sito non esiste più. L’hanno chiuso. E forse molte persone si sono poste un problema che prima non si ponevano. Chi ha le telecamere in casa le mette per sentirsi al sicuro. Per via di questa vicenda, mi sono fatto una cultura nella cybersecurity e ho capito che se hai un dispositivo collegato non hai mai la certezza che qualcuno non ti stia guardando o ascoltando”.

Un messaggio forte, che va oltre la vicenda personale e tocca un tema molto attuale: la sicurezza delle nostre vite digitali, anche quando crediamo di essere protetti dentro casa nostra.