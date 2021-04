Belen Rodriguez ieri era in vena di confidenze. E così, oltre a rispondere alle domande degli estimatori in rete, ha pubblicato pure il video di quando ha scoperto di aspettare una bambina.

La showgirl argentina da poco è entrata nel settimo mese di gravidanza e tutto procede a gonfie vele. Belen Rodriguez ha anche risposto ad una domanda su Antonino Spinalbese spiegando di non avere paura (adesso) della loro differenza d’età:

All’inizio da morire, anzi, avrei voluto che non fosse stato così giovane. Il problema è che quando ci ho pensato era troppo tardi per tornare indietro e smettere di frequentarlo sarebbe stato difficile. Ma non è stato questo a convincermi a rimanere con lui, lo è stato il fatto che mi sono accorta di quanto fosse uomo e di quanto in realtà la bimba fossi io. Ecco, lui mi fa sentire una bambina al sicuro, e questo non ha prezzo né età per me.