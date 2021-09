Victoria dei Maneskin e la fidanzata sempre più inseparabili: la nuova foto

Continua il periodo d’oro per Victoria De Angelis, bassista dei Maneskin, sia dal punto di vista professionale che personale. Nelle passate settimane la giovane era stata paparazzata dal settimanale Diva e Donna insieme ad una ragazza, presumibilmente la sua fidanzata. Adesso a pubblicare una nuova foto confermando quindi il legame tra le due ragazze è il settimanale Gente.

Il giornale ha pubblicato alcuni nuovi scatti che immortalano la musicista insieme alla ragazza con la quale sarebbe in corso una frequentazione ormai da qualche settimana. Secondo quanto riferisce TgCom24:

Sulla sua frequentazione Victoria dei Maneskin ha deciso di riservare il massimo riserbo, seguendo la saggia scelta del collega Damiano David che continua a custodire la sua storia con Giorgia Soleri ed a tenerla per quanto possibile lontana dal gossip. Prosegue Tgcom24:

Che le due ragazze abbiano già deciso di condividere anche lo stesso tetto o stiano facendo le prove generali non è ancora chiaro. Quello che si sa è che sono state fotografate all’uscita dall’appartamento di Vic. Ma la fidanzata, di cui ancora non si conosce il nome, dopo aver salutato Victoria prende in consegna Chili e, dopo averlo portato un po’ in giro, rientra in casa.