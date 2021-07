Victoria De Angelis, bassista dei Maneskin, vittima di una presunta aggressione in Germania? Sono ore che tramite social gira incessantemente questa notizia che ha costretto la ragazza ad intervenire.

Victoria dei Maneskin vittima di un’aggressione? La bassista interviene

“C’era questo tizio ubriaco tedesco che ha provato a molestare Victoria (non si vede nel video perché chiaramente non lo volevo filmare) ma l’abbiamo tutti e io in particolare sgridato e urlato in faccia di andarsene”, si legge su Twitter.

mi viene da piangere non è possibile che la gente faccia così schifo spero non l’abbia nemmeno sfiorata pic.twitter.com/vrgDXqgSR1 — sìnoforseprobåbile 🎭🔥 (@pleaseshowmewhy) July 17, 2021

I Maneskin, proprio in questi giorni, stanno facendo promozione in Germania quando uno sconosciuto avrebbe palpato il lato B della bassista scatenando l’immediata reazione di Damiano David.

Alcuni fan dei Maneskin hanno pubblicato il video sui social dove la musicista compare mentre si asciuga gli occhi.

Pronta la smentita di Victoria De Angelis tramite Instagram:

Ho appena letto quello che alcune persone hanno scritto sulla presunta aggressione della scorsa notte. Voglio assicurarvi che sto bene e che non è successo niente. Nessuno mi ha toccata e io non stavo piangendo, ero solo stanca, ecco perché mi toccavo gli occhi in quel video. Grazie comunque per il supporto e le dolci parole, ma davvero non è successo niente. Mi dispiace per questo fraintendimento. È tuttavia importante vedere questo tipo di reazioni da parte della gente su un argomento importante e sono vicina a chiunque viva o abbia vissuto situazioni del genere.