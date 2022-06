Jessica Selassiè ha precisato quale è il rapporto con Barù, dopo alcune segnalazioni di gossip che lo avevano beccato in compagnia di una “misteriosa” ragazza. Ad avvalorare la ship, ci aveva pensato pure Victoria Cabello, ex fidanzata del food blogger ed esperto di vini.

Victoria Cabello ha “alimentato” la ship tra Jessica Selassiè e Barù?

Questa vicinanza ai Jerù da parte della Cabello, dopo le rivelazioni delle ultime ore, ha fatto storcere il naso agli estimatori, delusi dal suo atteggiamento canzonatorio (“Io sono una Jerulina”).

Victoria e Barù, hanno anche postato un video insieme accompagnato dall’hashtag di “coppia” che, alla luce dei fatti, non avrebbe fatto altro che alimentare questa situazione.

La colpa, ovviamente, in questo caso non è di nessuno.

Jessica e Barù si vogliono bene e si sosterranno sempre, a prescindere da ciò che poteva nascere ed accadere tra di loro.

Personalmente se Jessica (nonostante la sua maggiore esposizione) ha cercato sempre di essere piuttosto chiara aggiornando i fan con le ultime novità, Barù (meno “esposto”) – forse – avrebbe potuto gestire questa situazione con più chiarezza (persone che gli stanno vicino comprese).

Non voglio di certo fare la “morale”, non sono qui per questo. Però certi sguardi e alcuni gesti non erano solo delle “visioni” dei fan, questo ci tengo a precisarlo ancora una volta.

Voi cosa ne pensate?

Barù si è fidanzato: Jessica Selassié interviene e chiarisce il loro rapporto

https://t.co/h33HUqkxjN#jeru — BlogTivvu.com (@blogtivvu) June 6, 2022