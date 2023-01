Edoardo Vianello continua a sostenere di essere stato tradito da Wilma Goich, proprio come racconta nel suo libro e ribadisce tra le pagine di Chi commentando il percorso dell’ex moglie nella Casa del Grande Fratello Vip.

Vianello commenta il rapporto tra Wilma e Daniele Dal Moro al GF Vip

Wilma dice che l’ho sempre tradita, invece è capitato poche volte: con lei stavo bene. Mi ha beccato, qualcuno ha fatto la spia. Ma tutto quello che riguarda Wilma e la nostra separazione ormai è storia. Se ho mai confessato questi tradimenti? Alcuni sì, quando mi ha beccato. Ma anche lei mi ha tradito. Me l’ha detto e mi ha preso un colpo: fingevo di saperlo già, ma soffrivo. Impossibile che le sue siano state bugie, perché lei è andata via con lui: non voglio nemmeno sapere chi fosse, non ho mai voluto saperlo per non soffrire. Eravamo nel pieno della collaborazione artistica, in quegli anni…». Se è vero che riunivo tutte le sue ex insieme allo stesso tavolo? È una bugia inventata da Wilma… magari c’era qualcuna di cui lei sospettava. Ma secondo voi avrei mai potuto fare una cosa simile? Dopo un matrimonio celebrato in chiesa? Lei avrebbe potuto fare delle scenate!

Vianello confessa di avere un rapporto discreto con la sua ex moglie e poi parla anche del suo percorso al Grande Fratello Vip:

La seguo poco, ma vedo sui giornali che parla di me. Se penso che mi ami ancora? Non so dirlo, e conta poco: ho un’altra moglie, Frida, da 25 anni. Una donna completa e intelligente: non la cambierei con nessun’altra. Non farei mai un confronto con Wilma, siamo separati da talmente tanti anni…

E per quanto riguarda Frida e Wilma, ha svelato:

Se vanno d’accordo? Insomma… però quelle rare volte che ci siamo incontrati tutti e tre non ci sono mai state discussioni, ve lo assicuro. Se Frida dovesse entrare nella casa del GF Vip? L’ho letto su alcuni siti, ma non ne so nulla. Se dovesse accadere mi divertirei: Frida se la caverebbe bene, è diplomatica. Però pensavo che Wilma durasse meno.

In ultimo, l’ex marito ha espresso il suo punto di vista pure sul rapporto tra Wilma e Daniele Dal Moro: