Chiara Ferragni ha aperto il Festival di Sanremo 2023 con un vestito manifesto ed un significato potente: “Pensati libera”. La stessa imprenditrice digitale ha svelato cosa intendeva comunicare.

Chiara Ferragni aggiunge:

Questo messaggio non è casuale:

Le semplici e pur così forti parole arrivano da un’opera di Claire Fontaine che speriamo possano ispirare tutte le donne a sentirsi libere di uscire dal ruolo che è stato a loro imposto dalla società.

Una presa di coscienza della stessa Chiara Ferragni che lotta per non essere incasellata in uno spazio identificato per lei dal patriarcato, e anche una promessa che lei stessa si fa ogni giorno mentre lotta per non doversi sentire in colpa del suo successo di donna. “Pensati libera” è dedicato a tutte le donne che hanno voglia di sentirsi semplicemente loro stesse senza essere giudicate.