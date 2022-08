Veronica Peparini rompe nuovamente il silenzio dopo il presunto addio ad Amici di Maria che prenderà il via da settembre con la 22esima edizione e pubblica un nuovo post per rassicurare i follower.

Secondo le indiscrezioni di Davide Maggio e TvBlog, Arisa e Emanuel Lo dovrebbero sostituire Anna Pettinelli e Veronica Peparini. La celebre coreografa, dopo un primo post un po’ “criptico” (poi cancellato ma che potete trovare nel nostro archivio) è intervenuta nuovamente:

Ho sempre scelto di mettermi in gioco, montare coreografie, ballare, prendere spunto e stimoli dal nuovo. Ma poi il mio centro devo essere io, devo fare io, sempre. Finché potrò per la passione che ho mi metterò in gioco sempre, cercando ed esplorando. Bisogna essere più cose, la mia è una famiglia che ha vissuto la Danza da sempre e continueremo a farlo! Da sempre e per sempre, vi voglio bene.