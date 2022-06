E se le cose tra Matteo Ranieri e Valeria Cardone non sembrano proseguire per il verso giusto, cosa differente sta accadendo a Veronica Rimondi e Matteo Farnea, freschi fidanzati dopo la scelta di Uomini e Donne.

In un’intervista rilasciata tra le pagine del settimanale Nuovo, Veronica ha raccontato un retroscena in merito a ciò che le ha detto Maria De Filippi dopo la scelta ricaduta su Matteo:

Maria è stata molto contenta per noi. Quando ha capito che avrei scelto Matteo, mi ha detto: ‘Portatelo via perché è il ragazzo giusto per te!’. Maria è una donna straordinaria e per me è stato un grande onore conoscerla. Lui è molto sensibile e io vado pazza per questa sua dolcezza.