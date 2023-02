Fasma, giovane rapper 26enne, è uno degli artisti che approderanno sul palcoscenico dell’Ariston nella serata di venerdì dedicata ai duetti ed alle cover. L’artista, infatti, affiancherà Mr. Rain, quest’ultimo in gara al Festival di Sanremo 2023.

Fasma, qual è il suo vero nome

Ma qual è il vero nome di Fasma e cosa significa? Tiberio Fazioli, aka Fasma, nasce il 17 dicembre 1996 a Roma. Nel 2016 fonda la crew WFK insieme al produttore GG (Luigi Zammarano), Tommy l’Aggiustatutto e il suo manager Lorenzo Zefferi.

“F.B.F.M” (Fare Bene Fare Male) è il nuovo singolo di Fasma e GG uscito lo scorso venerdì 27 gennaio e racconta un amore che sembra cadere e sembra volare, che può fare male in un duello in cui non ci sono vincitori.

In merito alla scelta del nome d’arte, che significherebbe “fantasma”, il cantante lo intende come l’anima dalla quale nascono i suoi testi e le sue canzoni.

Fasma tornerà sul palco del Festival di Sanremo 2023 venerdì 10 febbraio, quando duetterà con Mr. Rain, in gara tra i Campioni del Festival, in un omaggio ai Lunapop sulle note di “Qualcosa Di Grande”.

Mr.Rain, molto legato al brano, lo riproporrà nel testo originale con aggiunta di alcuni versi per sentirlo ancora più affine al proprio repertorio.