Tra le pagine dell’ultimo numero di DiPiù è presente una intervista a Katica, la donna italiana che ha avuto in affido Dana Saber quando era arrivata da poco in Italia dal Marocco quando aveva appena 15 anni.

Il vero nome di Dana del GF Vip: parla la donna che l’ha presa in affido

Il vero nome di Dana Saber è Dounia Rouhani. La concorrente del Grande Fratello Vip è arrivata in Italia insieme al padre. Purtroppo l’uomo ha deciso di rifarsi una vita con un’altra donna escludendo la figlia dalla sua nuova realtà.

Per questo motivo, Dana ha vissuto momenti molto difficili supportata pure dai servizi sociali che l’hanno protetta e supportata ospitandola in una comunità.

Katica, una signora del Friuli-Venezia Giulia, nel 2010 cercava una ragazza che parlasse arabo da inserire nella sua scuola di danza per occuparsi di canto e danze orientali e così, tramite una amica si è messa in contatto proprio con Dana:

Era un vero bon bon, i suoi occhi tristi mi conquistarono. Ci guardammo e fu amore a prima vista. Pensai di chiederne l’affido: parlai con i responsabili della comunità, mi resi subito disponibile a ospitarla in casa mia. Lei inizialmente si mostrò diffidente. Pensava che non potessero esistere persone disposte a volerle bene. Ma poi accettò e lei e mia figlia Jennifer decisero di dividere la stessa cameretta. Diventarono come sorelle. Non era mai entrata in una gelateria o pizzeria. Provvedemmo a farle fare tutte le esperienze possibili. Gite, musei: tutto quello che si poteva.

Appena maggiorenne Dana Saber ha deciso di lasciare la famiglia che la stava ospitando per cercare fortuna a Milano:

Non la vedo dal 2015 ma attraverso mia figlia la sento spesso. Non sapevo però che sarebbe entrata al Grande Fratello Vip. Poco male, almeno adesso so dove si trova, che cosa sta facendo, perché per un certo periodo è stata in giro, tra Dubai e Parigi, e ho temuto che frequentasse brutte compagnie.