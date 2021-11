Cosa si nasconde dietro la “crisi” che avrebbe investito Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese? A fare il quadro della situazione ci ha pensato il mio adorato Valerio Palmieri tra le pagine dell’ultimo numero di Chi Magazine.

Il giornalista prosegue:

Possiamo immaginare che questo periodo rappresenti per loro una di quelle fasi della discesa dell’ottovolante, in attesa della risalita, uno di quei momenti in cui due persone non si capiscono perché non si sono mai viste nei loro “momenti no”.

Di certo c’è che Belen e Antonino hanno condiviso in questi mesi la vita di famiglia, hanno appena avuto l’influenza entrambi e trascorrono lunghe serate in casa perché non vogliono staccarsi da Luna Mari. Ma devono trovare spazio per se stessi.