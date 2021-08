Verissimo, quando inizia? Silvia Toffanin raddoppia, il video promo

Grande attesa per la ripartenza della nuova stagione televisiva. Tra i graditi ritorni con una novità non indifferente, c’è anche il rotocalco di Silvia Toffanin che bissa con un doppio appuntamento. Non solo, infatti, il sabato pomeriggio ma anche la domenica, tenendoci così compagnia per l’intero weekend di Canale 5.

Verissimo, al via la nuova edizione

Bella, brava e con una grande empatia tale da mettere i suoi ospiti subito a proprio agio. Silvia Toffanin continua da anni ad occupare il suo posto in tv non perché compagna di Pier Silvio Berlusconi ma perché ha dato prova di poter meritare il suo ruolo.

Nella prossima stagione tv Silvia avrà modo di intrattenere grazie ai numerosi ospiti ed alle loro storie ma soprattutto approda nella domenica pomeriggio andandosi a scontrare con Francesca Fialdini ed il suo Da noi a ruota libera, su Rai1.

Verissimo è giunto alla sua ventiseiesima edizione e nell’ultima stagione con la Toffanin ha sfiorato il 30% di share e quasi 4 milioni di spettatori. Riuscirà quest’anno a bissare lo stesso risultato anche nel giorno festivo? Lo scopriremo dal prossimo 12 settembre, giorno in cui è fissato l’esordio della nuova edizione, proprio di domenica.

Nelle ultime ore è stato diffuso il promo di Verissimo in cui la voce fuori campo recita:

Grandi emozioni da vivere insieme. Verissimo raddoppia. Per la prima volta in onda di domenica pomeriggio e nel consueto appuntamento del sabato. A settembre su Canale 5.