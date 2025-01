Verissimo, puntata di oggi 26 gennaio: nuova coppia da Uomini e Donne ed ex del Grande Fratello

Verissimo regala emozioni forti nella puntata di oggi, domenica 26 gennaio, in onda nel pomeriggio di Canale 5 subito dopo Amici 24. Storie di vita e rivelazioni esclusive nello studio di Silvia Toffanin: ecco chi saranno gli ospiti della seconda puntata del weekend.

Ospiti Verissimo: le anticipazioni del 26 gennaio 2025

La “Divina” del nuoto, Federica Pellegrini, si racconta a cuore aperto a Verissimo. In un’intervista esclusiva, la campionessa parla della sua vita da mamma e delle sfide affrontate per bilanciare carriera e famiglia.

Un momento toccante ha coinvolto l’ex Vippone Stefano Bettarini, che ha condiviso il dolore per la recente perdita del padre Mauro, scomparso all’età di 86 anni. “Era il mio punto di riferimento, un esempio di forza e saggezza,” dice l’ex calciatore con la voce rotta dall’emozione. Il tributo alla memoria paterna non lascia indifferenti.

Asia Argento e Matilde Gioli si presentano insieme per la prima volta in studio a Verissimo. Le attrici, protagoniste del nuovo film Fatti Vedere, parlano dell’importanza del loro progetto e di come il messaggio del film affronti temi sociali di grande attualità.

Martina e Ciro, la nuova coppia formatasi grazie al celebre programma Uomini e Donne, raccontano in esclusiva come è nata la loro relazione. Tra sorrisi e aneddoti, rivelano i dettagli del percorso che li ha portati a dire “sì” davanti al pubblico televisivo.

Due icone storiche di Amici, Rossella Brescia e Kledi Kadiu, tornano a emozionare i fan. I due ballerini ripercorrono i momenti più significativi della loro carriera e svelano i progetti futuri, dimostrando come il talento non abbia età.

Infine, l’ex pugile Daniele Scardina condivide un momento speciale con la madre e il fratello, sottolineando l’importanza del sostegno familiare. “La mia famiglia è la mia forza, soprattutto nei momenti difficili” afferma Daniele, mostrando un lato inedito di sé.