Verissimo, gli ospiti de Le Storie: puntata di oggi 5 gennaio, da Gianni Sperti a Gerry Scotti

Con l’arrivo del nuovo anno, Verissimo si prepara a stupire ancora una volta il pubblico italiano con storie inedite, confessioni toccanti e ospiti di rilievo. Sabato 11 e domenica 12 gennaio, l’edizione 2025 del celebre talk show condotto da Silvia Toffanin promette due puntate memorabili ricche di sorprese.

Ospiti Verissimo – Le Storie, tutti i protagonisti del 5 gennaio

Tra i protagonisti di questa puntata di Verissimo – Le Storie, spicca Gerry Scotti, da anni uno dei volti più amati della televisione. Con la sua inconfondibile simpatia e umanità, Scotti ripercorrerà i momenti più significativi della sua carriera e della sua vita privata. “Il segreto del successo? Non prendersi mai troppo sul serio”, rivela il conduttore, lasciando intuire che non mancheranno momenti di ilarità e riflessione.

Un’altra ospite d’eccezione è Eleonora Abbagnato, direttrice del corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma. La ballerina si racconterà a cuore aperto, affrontando il delicato equilibrio tra carriera artistica e vita familiare.

Il duo comico Katia Follesa e Valeria Graci, dopo anni di separazione artistica, è pronto a tornare insieme. “Siamo più unite che mai”, affermano le due artiste, annunciando nuovi progetti che faranno sorridere il pubblico.

Non meno attesi sono Gianni Sperti, storico opinionista di Uomini e Donne, e Asia Argento, che trasformerà le sue fragilità in forza durante un’intervista senza filtri. A completare il parterre, la food blogger Benedetta Rossi, amata per la sua genuinità e i suoi consigli culinari.