Sabato 17 settembre si apriranno i battenti della nuova stagione di Verissimo, il programma della rete ammiraglia Mediaset condotto da Silvia Toffanin: quali saranno le prime ospiti? In vista del ritorno in pista del Grande Fratello Vip, la padrona di Casa ospiterà due volti che, tra qualche giorno, vedremo molto spesso.

Verissimo prima del Grande Fratello Vip: ecco gli ospiti di Silvia Toffanin

“Quali saranno le prime due ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo? Orietta Berti e Sonia Bruganelli, opinioniste del Grande fratello Vip: in quella puntata non mancheranno le sorprese…”, questa l’indiscrezione lanciata dalle chicche di gossip di Chi Magazine.

Ed infatti, come ben sapete, il Grande Fratello Vip tornerà in onda dal prossimo 19 settembre con due appuntamenti settimanali così come ha anticipato lo stesso Alfonso Signorini tra le pagine di TV Sorrisi e Canzoni:

Andremo in onda il lunedì e poi il giovedì. Sono contento, è la collocazione più giusta per noi perché il venerdì il nostro pubblico, in prevalenza giovane, spesso non è a casa. Durante la presentazione dei palinsesti, Pier Silvio Berlusconi ha detto che spera che questa sia l’edizione più lunga di sempre. Anche se apprezzo le sue parole, bisogna fare i conti con il gradimento del programma.