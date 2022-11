Vergine ascendente Scorpione: quali sono le caratteristiche di questo segno zodiacale? Se lo sono chiesti in tanti, oggi, dopo le parole pronunciate da Micol Incorvaia nella Casa del GF Vip. “Che bruttissima combo! Vergine ascendente Scorpione… la reincarnazione del demonio! Poi ci sono io, la seconda reincarnazione, Vergine ascendente Vergine”.

Anche Belen Rodriguez – indirettamente citata da Micol durante la sua involontaria gaffe – è del segno della Vergine, ascendente Scorpione. Ma davvero si tratta di una combo “spaventosa”? Scopriamo quali sono le caratteristiche del segno secondo l’oroscopo di Grazia.it.

“Profondo, introspettivo, riflessivo, prudente, intelligente e astuto”: così viene definito il nato sotto il segno della Vergine ascendente Scorpione. Dotato di forte senso critico, a lui non sfugge mai nulla di ciò che accade attorno a sé.

Nonostante le apparenze che possono far pensare ad un distacco emotivo, è dotato di grande sensibilità ma non si fida subito degli altri. Ma com’è veramente? Ecco cosa si legge su Grazie.it:

Segno e Ascendente (senza considerare il resto dei dati del tema natale), descrivono una persona profonda, sensibile, intelligente, acuta, concreta, affidabile, onesta e un po’ insicura.

In amore, sei passionale, intenso, anche se agisci come è stato descritto in precedenza: con un pizzico di diffidenza e di riflessione.

Sei un partner molto intenso, però, dotato di una ricca sensualità e di una profonda capacità di appagare la persona che ami. Potresti essere anche possessivo, ma con la ritrosia che ti è tipica: soffri in silenzio se ti sembra che il partner non ti calcoli o badi di più a qualcun altro!

Le altri doti? Concretezza, affidabilità, capacità di impegno prolungato.