Oggi il settimanale Nuovo diretto dal buon Riccardo Signoretti ha messo in copertina Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi: “Nessuno avrebbe scommesso su questo amore, e invece…”. La coppia nata dal Grande Fratello Vip, senza farsi più troppe domande, smonta i “pronostici” del gossip dal giorno zero.

La rivista di Signoretti prosegue: “l’annuncio più dolce: la famiglia si allarga”. A questo punto, dopo i primi momenti di “sbigottimento”, rinsavisco e penso alla piccola Sophie: la figlia di Giulio Pretelli, il fratello minore di Pierpaolo diventato papà da poco.

Probabilmente la “famiglia si allarga” fa riferimento al fratello di Pier.

Tiro un sospiro di sollievo e penso alle gravidanze degli ultimi tempi (comprese quelle “isteriche”), alle pancine sospette e alle promesse disattese e mi viene da pensare che faccia parte del gioco, senza troppe domande.

Ci stanno pure i titoli accattivanti, anche questi fanno parte del nostro lavoro e creano l’articolo (così come l’attesa).

Fuori tutto e dentro… niente.

La vera “scommessa” è stata vinta dal giorno zero… il resto arriverà quando sarà necessario e – soprattutto – secondo le (loro) previsioni.

Morendo per la mia TL perché ovviamente non c’è nessun bambino in arrivo ma GUAI a dire che nessuno credeva in loro perché i nostri diritti non ce li toglie nessuno dopo aver passato mesi con 3 ore di sonno a notte, a difenderli e a sostenerli come fossero nostri parenti #prelemi

— Alice 🎈 (@dobrevsunicorns) October 25, 2021