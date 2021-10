Vera Miales è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip vestita da sposa per il suo Amedeo Goria. La modella ha smentito di essere incinta (ma ha parlato di una gravidanza isterica) ed ha detto al giornalista di dormire poco.

Vera Miales dice ad Amedeo Goria: “Il mio porco”? Non è come sembra

Vera ha confidato a Goria di seguirlo sempre e, proprio per questo motivo, dorme poco. E così, a bassa voce ed emozionata ha sussurrato: “Dormo poco”, ma il web ha erroneamente interpretato “Il mio porco”, facendo diventare il video forzatamente virale.

Eh vabbè, “so ggggiovani” e si divertono con poco.

Ecco il VIDEO “incriminato”: voi cosa sentite?

I conti non li sai proprio fare, hai fatto il giornalista e non sei un commercialista. Fuori sto combattendo una guerra da sola e tu ancora continui a non fidarti di me. Come vedi non sono incinta, stai tranquillo, fare un figlio si decide in due. Mi manchi.

Anche se fossi stata incinta, sarebbe stato tuo, avresti dovuto difendermi. Perché non lo hai fatto? Perché non dici al mondo intero chi sono? Non siamo amici. Mi fa male che tu abbia messo in dubbio il nostro sentimento e il fatto che un eventuale figlio potesse essere tuo.