Vera Gemma intervistata da Blasting News ha sparato a zero contro Awed (“E’ un maleducato!”) e il suo paragone con Tommaso Zorzi non ha avuto dubbi lanciando una bella frecciatina.

Ho partecipato alla vittoria di Awed con grande coinvolgimento: al di là delle incomprensioni sono felice che abbia vinto perché penso che se lo sia meritato. Lui, però, al mio messaggio non ha risposto. Inizia poi a fare delle interviste in cui dice che prima o poi mi risponderà, ma è passato un po’ di tempo e ancora non lo ha fatto.

Capisco il panico dei primi giorni, ma non rispondere a una persona che ha condiviso con te un’esperienza così forte lo trovo un comportamento gratuito e molto poco educato. Ci voleva poco a scrivermi: “Scusa Vera, sono impegnato e appena posso ti chiamo”. Lui non ha proprio risposto e la mia replica, di conseguenza, non può essere altra se non dirgli che è abbastanza maleducato, chiedendogli chi si crede di essere.

Rispondere non costa nulla. Alla fine sull’Isola ci eravamo anche chiariti, quindi il fatto che non mi abbia mai risposto né chiamato lo trovo una forma di falsità che conferma purtroppo la mia deduzione: non è una persona onesta, sincera e vera.