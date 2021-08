Vera Gemma e Antonella Elia hanno litigato? L’ex naufraga interviene

Antonella Elia alcune settimane fa aveva commentato Vera Gemma su Instagram: “Sembri una pornostar”. Le parole dell’ex opinionista del Grande Fratello Vip avevano innescato la rabbia dei social che aveva preso l’esternazione come una offesa. L’ex naufraga de L’isola dei Famosi ha chiarito la questione sui social proprio in queste ore.

Siete ancora convinti che io e Antonella abbiamo litigato perché lei mi ha scritto sono una foto: “Sembri una pornostar“. In realtà io e lei siamo amiche da 20 anni, abbiamo fatto teatro insieme, anche una piccola tournée insieme, per cui lei mi può dire qualsiasi cosa. Lo fa con ironia e senza cattiveria. Questi accanimenti lasciano il tempo che trovano, non avete capito che siamo amiche.

Siete anche moralisti perché considerate l’essere una pornostar una terribile offesa, mentre io, nonostante non lo sia, non credo che ci sia nulla di male. Non la considero un’offesa, è un lavoro come un altro. Ci sono pornostar che sono bravissime persone. Basta con questi moralismi.