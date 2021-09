Venezia 78, Paola Turani sommersa dalle critiche: sul red carpet al nono mese di gravidanza (e bella come il sole)

Il web sa essere molto cattivo quando vuole. Ne sa qualcosa Paola Turani che, per un motivo a me sconosciuto, appena fiata finisce in tendenza su Twitter tra insulti e commenti sgradevoli. Presente a Venezia 78 raggiante e al nono mese di gravidanza, i social si sono comunque schierati contro.

L’influencer, che a fine settembre darà alla luce il suo primo figlio, ha sfilato sul red carpet del Lido al nono mese di gravidanza: “Rispetto agli anni scorsi, ero molto più tranquilla, senza ansie”, ha raccontato Paola Turani.

Ed intanto sui social è stata accusata di avere strumentalizzato la sua gravidanza e di essersi presentata a Venezia con le caviglie gonfie (no, voi non state bene).

Tra l’altro quelli che invertono le iniziali di nome e cognome solamente per parlarne male, sono doppiamente patetici.

Pure i fotografi PIENI di Taola Purani 😅 pic.twitter.com/05nLrgY5et — Il mare stanca (@ilmarestanca) September 1, 2021

Per me taola purani incinta al festival sarebbe andato bene qualsiasi anno venuto su questa terra ma al nono mese, senza vaccino, durante una pandemia solo per farti le foto col pancione della tua prima e suppongo ultima gravidanza: hai rotto il cazzo — forever and a day (@anodeforcruelty) September 1, 2021

#veneziahorror #horrorvenezia da chi poteva essere inaugurato se non dalla nostra gravidissima santa madre regina botticelliana della maternità Taola Purani. pic.twitter.com/Dsx28JsGkg — Ila (@messup01) August 31, 2021

Ma quanto sembra vecchia Taola Purani in queste foto, trucco e pettinatura che la fanno sembrare una quarantenne pic.twitter.com/nWdcRM8Hzz — 📌livin’ la vida Loki✨ (@FallingAlIn) August 30, 2021

Cerco la persona che aveva già prefetto che #taolapurani avrebbe indossato qualcosa di blu per ricordare a tutti che è “inc1nt4 d1 un m4schIettO” #horrorvenezia pic.twitter.com/4X0ZbxmbG9 — to be the sun (@adtoomuch) September 1, 2021

Taola Purani non rinuncia a venezia neanche con una pancia di 9 mesi ormai chi la schioda più — angelica (@______Angelica_) August 31, 2021

Tra le altre influencer presenti alla Mostra del Cinema anche: Marta Losito, Elisa Maino, L’Estetista Cinica e Giulia Valentina.

Assente Mariasole Pollio per via di una infezione.