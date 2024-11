Vendetta gelida a Ballando: Bianca Guaccero e Giovanni Pernice rispondono a Mariotto (e gli danno un voto)

In un’atmosfera carica di tensione, la coppia rivelazione di Ballando con le Stelle composta da Bianca Guaccero e Giovanni Pernice ha deciso di rompere il silenzio e rispondere a Guillermo Mariotto dopo l’ottava puntata del talent show di Rai Uno, condotto dalla veterana Milly Carlucci.

Ballando: Bianca Guaccero e Giovanni Pernice rispondono a Mariotto

La loro interpretazione di un pezzo tratto da La La Land ha conquistato il pubblico in studio e sui social, ma ha trovato una giuria sorprendentemente tiepida. Selvaggia Lucarelli ha assegnato un 9, mentre Guillermo Mariotto si è fermato a un 8, voti che hanno impedito alla coppia di raggiungere il punteggio ottenuto dai rivali Federica Nargi e Luca Favilla.

Durante una intervista di coppia a Da noi…a ruota libera, condotto da Francesca Fialdini, è arrivato il momento della resa dei conti. Invitati a giudicare i propri giudici, Guaccero e Pernice non si sono trattenuti. Per la Lucarelli un 9 da entrambi, con Bianca che ha lanciato una frecciata velata: “Io do 9 perché per me lei è un cyborg. Ha sempre la risposta pronta, ha una proprietà di linguaggio perfetta. È troppo perfetta”, chiaro riferimento alle critiche ricevute.

Il momento più piccante è arrivato con il voto a Mariotto: un doppio 6 che sa di vendetta. “La sufficienza. C’è tanto potenziale però…”, ha ironizzato Pernice, mentre la Guaccero ha affondato il colpo: “Io do 6 perché è sufficientemente cattivo ma non ancora abbastanza per noi”.

La rivelazione più sorprendente è arrivata quando la Fialdini ha toccato il tema degli infortuni. La Guaccero ha risposto con dignità: “Sì. Solo che io non lo dico se ho problemi. Sto zitta, me li tengo, cerco di guarire e non dico niente”, una chiara allusione ad altri concorrenti.

Pernice e la Guaccero sono due spanne avanti a tutti (Nargi compresa), meritano la vittoria dalla prima puntata e un livello simile non si vedeva da anni anzi forse non si è mai visto qua in Italia nel programma #BallandoConLeStelle — FrancescaBB (@FrancescaBB3) November 17, 2024

Chi è Guillermo Mariotto

Guillermo Mariotto è uno stilista e personaggio televisivo molto noto in Italia. Di origini venezuelane, è famoso principalmente per il suo ruolo di giudice a “Ballando con le Stelle”, il celebre show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci.

Mariotto si è distinto per il suo stile eccentrico e le sue opinioni spesso controcorrente, che lo rendono una delle figure più discusse e apprezzate dello spettacolo italiano.

Carriera nella moda

Mariotto ha costruito una carriera di successo come stilista e direttore creativo della casa di moda Gattinoni, un nome iconico nel panorama dell’alta moda italiana. Grazie al suo estro creativo, ha vestito numerose celebrità e ha fatto sfilare le sue collezioni nei più prestigiosi eventi di moda.

Esperienza televisiva

Dal 2005, Mariotto è una presenza fissa nella giuria di “Ballando con le Stelle”, dove si distingue per i suoi giudizi coloriti, talvolta severi, ma sempre originali. Il suo ruolo nel programma gli ha permesso di diventare un volto noto del piccolo schermo, apprezzato per la sua ironia e spontaneità.

Curiosità su Guillermo Mariotto