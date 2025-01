Il velino Gianluca Briganti lascia Striscia la Notizia: ecco chi lo sostituirà

Questa sera, martedì 7 gennaio, Gianluca Briganti saluterà il pubblico di Striscia la Notizia per l’ultima volta, chiudendo così la sua temporanea collaborazione con il tg satirico di Antonio Ricci. Dopo aver vissuto un’esperienza unica in una delle realtà storiche e più amate della televisione, Briganti ha dichiarato: “Ho voluto provare questa splendida esperienza in una storica, grande realtà della tv e ora ringrazio di cuore tutti, in particolare Antonio Ricci, per avermi permesso di vivere un’esperienza unica!”.

Nonostante il saluto di Briganti, Striscia la Notizia continua a mantenere ottimi risultati di ascolto. Durante le vacanze natalizie, il programma ha superato abbondantemente il 16% di share, confermando il suo successo tra il pubblico.

Dal 13 gennaio, Striscia la Notizia darà il via alla tanto attesa selezione della Velina bionda che affiancherà la mora Beatrice Coari.

Per tre settimane, gli spettatori potranno seguire ogni sera le fasi della selezione e votare direttamente la loro candidata preferita durante ogni puntata. Al termine del percorso, sarà proclamata la nuova Velina bionda, che formerà una coppia affiatata con Beatrice.

Ulteriori dettagli e aggiornamenti sulla selezione saranno comunicati quotidianamente durante le puntate di Striscia la Notizia, mantenendo alta l’attenzione del pubblico.

Chi è il Velino

Gianluca Briganti ha 37 anni ed è nato a Viareggio da mamma cilena e papà napoletano. Fin da bambino ha una forte attitudine per la danza e già a 5 anni balla con la mamma sui ritmi sudamericani. Nonostante questo, l’unico sport che pratica fino ai 19 anni è il calcio. Solo un anno dopo riscopre la passione per la recitazione e il ballo, in particolare per lo stile americano modern jazz.

Diplomato nel 2010 in danza, recitazione e canto all’Accademia “MAS Music Arts & Show” di Milano, inizia a lavorare nei più famosi musical europei come performer: Flashdance (Milano), Tarzan (Stoccarda), The Bodyguard (Milano), Cats (Wunsiedel), La famiglia Addams (tour italiano), Priscilla – la regina del deserto (tour italiano), Il mondo di Patty (tour italiano e spagnolo) e Dirty Dancing (tour italiano), dove interpreta il ruolo del protagonista, Johnny Castle.

In televisione salta da un programma all’altro: Crozza nel paese delle meraviglie (La7), Zelig Event (Canale 5), Pintus@Ostia Antica (Italia 1), Wanna dance? (Boing), Pintus @ Forum (Italia 1), Special 90 (Italia 1). Nel 2022 è stato uno dei ballerini della serie televisiva statunitense Pitch Perfect: Bumper in Berlin (Peacock, in Italia su Sky e Now) e della miniserie italo-tedesca-statunitense Those About to Die (Peacock, in Italia trasmessa su Prime Video).

Si definisce un figlio del mondo, dato che per lavoro ha vissuto a Roma, Milano, Berlino, Stoccarda, Miami, Dallas e Las Vegas, dove è stato il primo italiano in assoluto nel cast del Magic Mike live.

Oltre all’italiano, parla fluentemente inglese e spagnolo. Gianluca, innamorato del palcoscenico e delle performance, è appassionato di fitness e skateboarding. Adora l’estate, cucinare e mangiare.