Per Katia Ricciarelli, Davide Silvestri ha sempre rappresentato, sin dal loro ingresso, il suo punto di riferimento. Nelle passate ore però l’attore l’ha fatta arrabbiare dopo una sua esternazione, rompendo nuovamente gli equilibri apparenti che si erano riformati all’interno della Casa del GF Vip dopo l’intervento di Signorini.

La cantante lirica si è resa così protagonista di una nuova sfuriata, questa volta ai danni di Davide ‘reo’ di aver definito “vecchietta” la sua anziana amica. Una definizione per nulla gradita dalla Ricciarelli e che ha coinvolto anche Barù, dal quale si sarebbe sentita offesa:

Sono offesa perché, fatalità, io ho più anni di voi ma me ne vanto! Tu non devi scherzare con me, sarebbe come se io dicessi che tu sei un nano!

Katia si è quindi congedata, offesissima, verso le sue stanze, seguita da Davide che continuava a scusarsi e da Barù silente. Successivamente, durante un confronto con i due ragazzi, la Ricciarelli ha rifiutato le loro scuse:

Non le voglio le scuse, bisogna stare attenti a quello che si dice! Oggi Valeria si è arrabbiata perché uno le ha detto ‘Valeriona’. E a me venite a dire ‘vecchietta’ e lui (Barù, ndr) ribadisce ‘cos’hai con quella vecchietta’, no! Cazz* ragazzi! Arrivate ai miei anni come sono arrivata io, con il bagaglio che ho io. State esagerando, state oltrepassando il limite, non solo in questa situazione ma anche in altre cose, state attenti a come parlate. Io non mi voglio offendere ma non posso evitare adesso di essere addolorata. Lasciatemi andare a letto così mi faccio il mio piantarello.

Io in due-tre giorni ho sentito: cattiva, rompicogli*ni, insoddisfatta della vita. Adesso vi sento dire vecchia e tu ribadisci la vecchietta. Mi sono rotta le scatole! Non lo dite più, comunque non posso evitare di essere addolorata, basta. Qui chiudo il discorso. Ho il magone e voglio stare da sola.