Will Smith ha sferrato uno schiaffo in pieno viso a Chris Rock durante la Notte degli Oscar 2022 dopo una battuta sul taglio di capelli della moglie Jada Pinkett Smith (rasata a zero per colpa della alopecia).

Vecchie ruggini tra Will Smith e Chris Rock

Quella tra Will Smith e Chris Rock era tutt’altro che una gag così come si era ipotizzato all’inizio. Ed infatti l’attore, dopo essere tornato sul palcoscenico per ritirare l’Oscar, si è scusato tra le lacrime:

Questo è un momento bellissimo e non sto piangendo per aver vinto un premio. Non si tratta di vincere un premio per me. Si tratta di poter illuminare tutte le persone… L’arte imita la vita. Sembro il padre pazzo proprio come hanno detto… proprio come hanno detto di Richard Williams. L’amore ti farà fare cose pazze.

Non è la prima volta che il comico fa delle battute sul conto di Jada Pinkett, la moglie dell’attore.

A svelare alcuni retroscena del passato ci pensa Il Corriere della Sera:

Ci sono altri retroscena che aiutano a far luce sui fatti: dietro l’aggressione di Smith a Rock, in verità, si nasconderebbe anche della vecchia ruggine. Nel 2016, sempre durante la notte degli Oscar, Rock aveva fatto riferimento alla signora Smith nel suo monologo d’apertura. Jada Smith aveva deciso di boicottare la serata di premiazione dopo l’esclusione del marito dalle nomination per l’interpretazione di «Concussion». «Jada che boicotta gli Oscar è come se io boicottassi le mutandine di Rihanna: non sono stato invitato!» aveva detto Rock. E non aveva risparmiato neanche «l’amico» Will Smith: «Non è giusto che Will, così bravo, non sia stato inserito in nomination. Ma è anche ingiusto che Will sia stato pagato 20 milioni per Wild Wild West» facendo riferimento al film flop per il quale il divo aveva ottenuto un ingaggio record.

Ma non finisce qui:

Due anni dopo, quando Smith su Instagram fece gli auguri di compleanno alla sua ex moglie Sheree Zampino, Rock commentò: «Wow. Hai una moglie molto comprensiva». Rock è un comico pungente ma qui sembra esserci l’accanimento.

L’intervento di Gabriele Muccino

Mi dispiace enormemente per come Will sia riuscito a rovinare la serata più importante della sua vita. Nessuno sa i pregressi di quel nervo tanto scoperto da fargli perdere così controllo. Lui sa sempre come uscire da ogni situazione. Il fatto che ieri sia inciampato mi addolora.