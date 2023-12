La Casa del Grande Fratello è più bollente di un piatto di spaghetti appena scolati! Quest’anno la star delle polemiche è Massimiliano Varrese, il cui nome risuona sui social più di una sveglia troppo insistente. In queste ore, per esempio, anche la ex fidanzata Monia ha provveduto a sbugiardarlo.

Varrese ha tradito Monia? Lei sbotta al Grande Fratello

Il pubblico ha chiesto a gran voce la sua esclusione dal gioco, ma il Grande Fratello sembra essere più duro da convincere di una zia durante una partita a poker durante le feste di Natale.

Nell’ultima puntata, Alfonso Signorini ha fatto il giro della situazione come un vero detective dell’intrattenimento, svelando che Varrese è nel mirino delle critiche anche fuori dalla casa.

“Sono molto fedele, forse per quel motivo ci ho sempre rimesso”, ha spiegato il gieffino parlando di relazioni.

La ex fidanzata Monia La Ferrera, ha deciso di mettere in chiaro rammentando un dettaglio al “povero” Varrese smarrito:

Quando stavamo insieme alla fine con qualcuno ti scrivevi, me lo sto ricordando adesso. Eravamo in cucina e te l’ho pure fatta vedere sul computer. Avevi scritto ad una e mi ricordo pure chi è, mamma mia che mi sto ricordando!

Pronta la replica di Varrese:

Ti prego no… non è un momento facile! Adesso mi vuoi pure fare passare per quello che non sono…

Cosa ne pensate? Restate connessi, perché questa storia è più avvincente di una puntata di Game of Thrones.