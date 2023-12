Varrese verso la squalifica? La disgustosa frase contro Beatrice

Beatrice Luzzi ha riacceso l’ira funesta di Massimiliano Varrese che, perdendo il controllo nella Casa del Grande Fratello, ha nuovamente esagerato nei suoi confronti.

Dopo un gioco (crudele) del Grande Fratello che invitava i concorrenti a fare i nomi degli inquilini che avrebbero voluto rispedire a mangiare il panettone a casa propria, Beatrice ha fatto il nome di Sara Ricci.

La Luzzi ha giudicato anche Varrese il meno umile della Casa.

La discussione si è spostata pure a tavola e, quando Beatrice ha cercato lo sguardo di sostegno di Monia, l’attore ha definitivamente perso le staffe parlando di manipolazione.

E se Monia ha chiesto a Varrese di non difenderla perché sa cavarsela da sola, Beatrice ha precisato:

A questo punto Varrese inviperito ha tuonato:

Era disgustoso e fuori luogo. E’ stato disgustoso il tuo atteggiamento. Per te è stato carino e bello, ti sei fatta il tuo monologo disgustoso a mio avviso, e così rimane per me. E non solo per me.

Parlando con Greta e Letizia, Massimiliano ha aggiunto:

La sua tattica adesso è manipolare Monia per metterla contro di me. Lei mi conosce abbastanza ma sono quattordici anni che non la vedo. Io non voglio discutere con Monia per quella persona lì perché con lei non ho mai discusso… Devo fare pipì. Ci ur*no sopra. Ha il male in corpo.