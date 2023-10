Massimiliano Varrese ha confessato di avere una persona fuori dalla Casa del Grande Fratello. Nonostante abbia letteralmente dato il “tormento” ad Heidi Baci, l’ex Carramba Boy ha qualcuno in testa.

Quando è basta è basta. Questa esperienza qui dentro mi ha sbloccato e mi ha aiutato a valutare quello che c’ho fuori. E a lasciarmi finalmente vivere anche una persona che ho fuori nella mia vita, ora non lo so, non lo so vedremo.

Forse ora magari uscendo, se lei è libera, se ovviamente sarà rimasta colpita di tutto questo, perché conoscendola sarà… E non è che non ci ho mai pensato in questo periodo eh. E’ rimasta sicuramente colpita… lo sai qua si è in una bolla pazzesca.

Però mi è servito magari a rivalutare fuori, a lasciarmi andare completamente e apprezzare totalmente anche questa persona che sta fuori. Io ci ho sempre pensato. Cioè quando vivevo sta cosa, io comunque dentro di me facevo le mie riflessioni, mica sono scemo.