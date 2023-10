Heidi Baci è finita in nomination con Valentina Modini e Arnold Cardaropoli e Beatrice Luzzi. Massimiliano Varrese, dopo la diretta del Grande Fratello, si è appartato con Ciro Petrone sollecitandolo a fare qualcosa affinché la ragazza si sblocchi nei suoi confronti.

Heidi in nomination al GF, Varrese la prende malissimo e chiede un favore a Ciro

“Tu lo sai, no? Fai qualcosa Ciro. Dille di uscire fuori da questo blocco. Dille di non fare cazzate, basta… io sto sereno. Non si deve sentire il peso di quello che è il mio fuori da qua, c’è tempo”.

Varrese ha aggiunto parlando di Heidi:

C’è tempo di capire, io non sono un avventato che se nasce qualcosa si deve subito accollare chissà che. Io mi sono esposto tanto… se esce non so come la prendo qua dentro.

Questo discorso allucinante , praticamente il guru insieme a Ciro dicono che bisogna fare pressione psicologica per convincere Heidi a mettersi insieme a Massimiliano . Come si possono definire se non ratti ? #grandefratello #gf pic.twitter.com/szf220iLdw — Soqquadro (@gicarestik2) October 9, 2023



Come ha reagito Heidi? Chiedendo a Valentina di non lasciarla sola con Varrese: più che blocco io vedo proprio un muro.