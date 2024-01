Cosa sta succedendo tra Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera? Entrambi ne hanno parlato recentemente con alcune inquiline della spiatissima Casa del Grande Fratello e c’è chi sarebbe convinto in un ritorno di fiamma. Se l’attore ha ammesso di sentirsi protetto al fianco della ragazza, lei si è detta emozionata al suo fianco.

Massimiliano Varrese si è confidato con Greta Rossetti sul conto della sua ex Monia dicendo di vederla cambiata e di sentirsi protetto. Questo lo ha portato a ipotizzare un ritorno di fiamma anche se l’idea lo spaventa:

Mi sto vivendo la cosa con naturalezza, quello che arriva accolgo. Se penso in modo razionale, mi mette paura. Secondo me non bisogna neanche fasciarsi troppo la testa. Quando è entrata non mi sono mai posto il pensiero di qualcosa che andasse oltre, mi dà quel senso di protezione e sicurezza che non ho mai provato con nessuna altra persona. Mi tiene con i piedi per terra, la sua presenza qua dentro mi sta dando serenità.