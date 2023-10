Varrese minaccia di lasciare il Grande Fratello per “colpa” di Heidi e Vittorio

Heidi Baci non sopporta più Massimiliano Varrese, pare evidente. Tra i due inquilini del Grande Fratello, difficilmente potrebbe esserci una storia perché i presupposti sembrano indiscutibilmente assenti.

Heidi ha espresso il suo disagio dicendo: “Però scollati, parliamo bene. Non mi stare addosso, mi dà fastidio”, mentre Varrese era molto vicino al suo viso. Questa manifestazione di fastidio ha sorpreso Ciro Petrone che ha commentato con un “Addirittura!”.

In precedenza, Heidi si era allontanata quando Massimiliano, che aveva confessato di provare qualcosa per lei, aveva appoggiato un braccio ai lati del suo viso.

Tuttavia, ha perso la pazienza quando, poco dopo, l’uomo ha tentato nuovamente di toccarla. In un altro momento, Heidi ha allontanato la mano di Massimiliano, affermando: “Non mi toccare in faccia che mi irrita”.

Nonostante le dichiarazioni fatte in diretta al Grande Fratello, in cui aveva ammesso di provare un certo interesse per il coinquilino, è evidente il suo fastidio verso Massimiliano.

Heidi ha precisato che tra lei e Varrese non ci sarà alcun bacio:

No, ma non ci sarà un bacio. Non è una storia come la vostra, è molto bella, c’è attrazione, ma ci sono dei limiti e io non me la sento di andare oltre. Più di ammettere che mi piaci… sì gli ho detto che se uscivo lo aspettavo, fuori l’avrei aspettato, che facevo uscivo e non gli rispondevo?

Io qui non riesco, per me qui è diverso. Io se mi prendo, mi prendo bene, non faccio le avventure, non posso fare l’avventura. Deve durare, che faccio qui la storia e poi fuori un casino? Noi stiamo bene, ci coccoliamo ma io più di questo che devo fare? Già ho ammesso tutto, che c’è chimica, tutto vero, però io non me la sento di sbilanciarmi.