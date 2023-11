Varrese, confessione al GF: “Sono ancora innamorato di Valentina Melis”

Massimiliano Varrese, all’interno della Casa del Grande Fratello, ammette di conservare ancora sentimenti profondi per la sua precedente compagna, Valentina Melis.

Al termine dell’ultima puntata in diretta, Varrese ha dichiarato: “Sono sempre innamorato di Valentina. Dal fondo del mio cuore, sogno in un miracolo. Mi auguro che questi due anni di distacco servano a rivalutare un sacco di cose. Io ho rivalutato un sacco di cose”.

“Nei suoi occhi vedo amore. Lei ci tiene ancora molto a lui” ha commentato Fiordaliso trovando il sostegno di Rosy.

A questo punto Massimiliano ha aggiunto:

Il mio sogno è riunire la mia famiglia, il nostro è stato un amore enorme. La decisione la prendemmo di comune accordo, è stato un insieme di cose.

Non volevamo rovinare quello che stavamo rovinando. Io e lei non ci siamo mai più confrontati, per me è un tasto molto doloroso. Io credo di essere ancora innamoratissimo.