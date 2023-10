Dopo l’ennesimo “palo” di Heidi Baci in diretta al Grande Fratello, Massimiliano Varrese si è sfogato contro Beatrice Luzzi, proprio al termine della puntata andata in onda su Canale 5.

Varrese si è intromesso in una discussione (pacifica) tra Beatrice Luzzi e Ciro Petrone. L’attrice, infatti, stava cercando di cambiare posto letto e spiegava le sue motivazioni con serenità.

“Fai finta che non esisto”, ha affermato Massimiliano così “de botto”.

Poi lo sfogo:

Ciro ha cercato di tranquillizzarlo:

Ma Varrese ha proseguito:

Fatemi sfogare un attimo. Non si rende conto, ma come ti viene in mente?

no a lui mancava così tanto litigare con beatrix che si è messo in mezzo in una questione in cui non c’entrava niente e per cui gli altri non stavano minimamente discutendo#grandefratellopic.twitter.com/XNRa7aaPIi

— Paola. (@Iperborea_) October 3, 2023