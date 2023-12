Valentina Melis, ex moglie di Massimiliano Varrese, ha svelato cosa ne pensa di Beatrice Luzzi ed ovviamente, da meravigliosa attivista femminista quale è, si trova in linea con il pensiero dell’attuale concorrente del Grande Fratello.

Varrese, furia contro Beatrice nella notte: cosa è successo a telecamere “spente”

Intanto è un piacere ascoltarla, perché ha una dialettica che in quel contesto è musica per le mie orecchie, tratta o almeno cerca di trattare argomenti interessanti, non si tira indietro di fronte a nulla. Prende sempre posizione e dice sempre quello che pensa anche a costo di diventare scomoda. Sbaglia a volte perché è un essere umano, come tutti, ma è libera. E questa libertà in una donna in quel tipo di programma in questo momento storico è profondamente importante. Siamo molto simili e sono convinta che Massimiliano conoscendomi sappia perfettamente che mi piace. Spero davvero finito il GF di fare una serata con lei perché abbiamo lo stesso stile.

Queste le parole di Valentina Melis nei confronti di Beatrice Luzzi.

E mentre Beatrice ha espresso il desiderio di cenare con Valentina una volta terminato il Grande Fratello, Massimiliano Varrese, chiusa la diretta sul canale 55, ha pensato bene di mettere in piedi un teatrino furioso nei confronti dell’attrice, così come ha riferito la stessa confrontandosi con Fiordaliso stamattina.

Stanotte Beatrice è andata in cucina dove si trovava Massimiliano, riferendo di non vedere l’ora di uscire a cena con Valentina Melis.

Successivamente la Luzzi ha lasciato la stanza e l’attore è letteralmente “impazzito” seguendola in camera, urlando e svegliando tutti:

Max ieri ha svegliato tutti in camera: l’hai sentito? In confessionale mi hanno chiesto di Valentina perché ha scritto dei messaggi pazzeschi. Uscendo ho detto a lui che non vedevo l’ora di andare a cena con lei e me ne sono andata. Questo pazzo mi ha raggiunto urlando in camera ed ha svegliato tutti, compreso il povero Federico. Mi ha detto: “Roscia, quando dici queste cose poi devi restare”. Fiorda, ti prego di aprire gli occhi.

Ecco il VIDEO.