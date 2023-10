Massimiliano Varrese sta tramando dietro le spalle di Beatrice Luzzi (mentre noi attendiamo di vederlo in nomination per fare il nostro compito: buttarlo fuori da quella Casa). Al Grande Fratello è tempo di complotti assurdi e quello del Carramba Boy ne è la prova.

Cosa intende fare Massimiliano? Semplice: vuole provarci con Beatrice per smascherla e metterla in difficoltà con Giuseppe. Personalmente consiglio a Varrese di creare dinamiche personali invece di vivere della luce riflessa di Nostra Madre Suprema.

Cosa ne pensate? Ecco il video mentre confabula maldestramente con Ciro, Anita (detta anche Miss Simpatia) e Rosy.

Lo schifo che mi fanno questi soggetti , loro che si organizzano per mettere in difficoltà Beatrice , il Guru Che dice che farà finta di conquistarla per smascherarla . Come chiamate voi tutto questo ? #grandefratello #gf pic.twitter.com/uxLcI3IuiQ

— Soqquadro (@gicarestik2) October 23, 2023