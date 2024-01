Beatrice Luzzi, dopo la sua uscita dalla Casa del Grande Fratello per il lutto di suo padre, ha ricevuto in cambio scivoloni e battute orrende. Di contro, durante il compleanno di Massimiliano Varrese, i concorrenti si sono stretti attorno all’attore.

Varrese, come un perfetto Guru della mutua, ha fatto un sermone che ha commosso il resto dei concorrenti (Garibaldi e Rosy lo ascoltavano mano nella mano con gli occhi lucidi):

Ho dovuto fare del silenzio un’arma per me stesso ed imparare a fare tre passi indietro. Come al solito mi sono messo in discussione anche quando ho subito delle ingiustizie e ho cercato di imparare la lezione, l’ho fatto.

La mia vita è veramente un film ma qui ho trovato la forza per far vincere i valori del rispetto e della gentilezza. Qua dentro ho interpretato un ruolo dimenticandomi di me stesso.

Non pensavo di trovare in ognuno di voi un pezzo di me. Ogni storia vostra è la mia.