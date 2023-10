Massimiliano Varrese è stato fidanzato per anni con Valentina Melis, attrice e femminista sempre in prima fila per le cause che riguardano le donne ed i diritti. Proprio per questo motivo, su Instagram le hanno fatto una domanda sull’attuale concorrente del Grande Fratello e la sua risposta è stata epica.

Varrese, il commento di Valentina Melis: l’ex compagna svela perché si sono separati

“Vorrei che ci spiegassi tu, da femminista, come hai fatto a frequentare Massimiliano Varrese”, hanno domandato a Valentina Melis su Instagram.

Il suo commento ha letteralmente fatto esplodere l’internet:

La risposta te la dà il fatto che ci siamo separati.

La risposta della ex moglie di varrese sul come ha fatto a stare con lui #GrandeFratello pic.twitter.com/FP8WP2me1U — carpe Diem trote gnam (@mariangelaberre) October 10, 2023

Valentina Melis sfamandoci nei confronti di Massimiliano, mi sento male #grandefratello pic.twitter.com/KCdE1hTSVn — 4lessia (@vivibitutti) October 10, 2023

La lettera di Valentina al GF