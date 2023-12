Varrese, la battuta omofoba su Vittorio non passa inosservata – VIDEO

Massimiliano Varrese continua a fare il passo più lungo della gamba facendo scivoloni a destra e manca. In queste ore, una battuta infelice del “guru” ha coinvolto Vittorio Menozzi. Scopriamo cosa è accaduto nella Casa del Grande Fratello in queste ore.

La regia del GF ha chiamato tutte le donne della Casa in confessionale e, proprio a questo punto, Varrese è intervenuto con uno scivolone omofobo veramente da brividi: “Vittorio tu no, eh!”.

Ecco il VIDEO a seguire (e benvenuti negli anni ‘80!).

Gf: ‘Tutte le donne in confessionale’ Guru: Vittorio tu no eh?… Battuta omofoba che nasconde un atteggiamento da primadonna che non riesce a primeggiare. Sto tipo andava squalificato e basta. #GrandeFratello pic.twitter.com/ues3Bgbi4I

Vedendo dall’esterno so che questo atteggiamento può essere interpretato come mi dici, me ne scuso. Non c’è mai stata nella mia volontà nessuna intenzione, appunto, di nuocere e di denigrare Beatrice in questo senso. Mi dispiace e me ne scuso anche nei suoi confronti.

A volte, come dicevo prima, il mio atteggiamento, la mia postura, sembro un Carabiniere.

Vedo un atteggiamento non bello, me ne dispiaccio, ma è più una recita che un atteggiamento.

Ho fatto un grande errore, è la prima volta che partecipo a un reality e da quando sono piccolo mi hanno abituato a stare su un set. Ho confuso l’attore dalla realtà.