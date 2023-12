Dopo aver detto la sua sull’atteggiamento di Sara Ricci al Grande Fratello, la regina dei social Rebecca Staffelli ha svelato il suo punto di vista anche su Massimiliano Varrese.

Questo atteggiamento, questo comunicare è un modo che a me proprio non piace in maniera più assoluta da un uomo nei confronti di una donna, ma anche da una donna nei confronti di una donna o di un uomo nei confronti di un uomo.

Onestamente sono un po’ scioccata dall’atteggiamento di Sara, da diva, da superiore, altezzosa. Non mi ha fatto impazzire. Trovo poi sia poco elegante dire a qualcuno ‘io sono più famosa di te, ho un’immagine e una carriera alle spalle e quindi non puoi capire’. Un po’ meno. Ho sentito anche il discorso che faceva con Letizia e neanche io ho una carriera alle spalle.

Ma se un domani ce la dovessi avere non mi comporterei mai così. Non trovo sia un bell’esempio per noi giovani sentirsi così al di sopra di tutti perché ho una carriera nel mondo dello spettacolo. Va bene, ben per te, ma anche Michael Jackson era in grado di mantenere i piedi per terra.