Anche il tg satirico di Antonio Ricci, Striscia la Notizia, si prepara a tornare con una nuova edizione. Alla conduzione troveremo Vanessa Incontrada affiancata da Alessandro Siani. A svelarlo è il nuovo numero di Tv, Sorrisi e Canzoni che ha svelato anche la data di partenza: il 27 settembre, come sempre su Canale 5 subito dopo l’edizione delle 20.00 del Tg5.

Vanessa Incontrada a Striscia la Notizia: cosa disse in passato su Veline e Ricci

Tante le novità in vista in occasione del ritorno di Striscia la Notizia, a partire dal cambio di Veline : al posto di Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva dovrebbero arrivare la bionda Talisa Ravagnani e la mora Giulia Pelagatti, entrambe ex allieve della Scuola di Amici.

L’arrivo di Vanessa Incontrata, tuttavia, pone un interrogativo: l’attrice e conduttrice ha cambiato idea su Veline e Antonio Ricci? Domanda lecita se si pensa a quanto la stessa asserì 10 anni fa, in una intervista rilasciata nel 2011 al quotidiano La Stampa e rammentata da TvBlog.it:

Io non guardo la tv, sono anni che non l’accendo. Rispetto alla tv spagnola, che ha un lato gossipparo allucinante, in Italia usano le donne come oggetto in maniera spudorata. Qual è il senso delle due veline che ballano a Striscia la notizia? Antonio Ricci dice che è un modo di fare ironia. A me non sembra, sono due belle ragazze che fanno un ballettino, ma cosa vuol dire? I format sono sempre gli stessi e Striscia c’è anche in Spagna, però lì non vedi tutte queste ragazze, per il varietà c’è un conduttore e basta.

Nella medesima intervista la neo conduttrice di Striscia parlando delle Veline dichiarò: