La puntata di ieri del GF Vip ha aperto ad un vero e proprio giallo, già denominato “Van-gate”. Cosa è successo davvero nel van tra Tavassi, Donnamaria, Micol e Murgia? Ma soprattutto, cosa si sono detti i quattro Vipponi alle spalle dei loro compagni di avventura credendo di poterla fare franca?

Van-gate al GF Vip, il chiarimento tra Tavassi e Daniele

La verità, scomoda e complessa, è saltata fuori ieri sera, al termine di una lunga puntata caratterizzata da grandi colpi di scena e dal bluff messo in atto da Signorini e dallo stesso GF Vip. Facendo credere ai quattro Vipponi di non essere stati ascoltati per assenza dei microfoni – che poi si è scoperto essere stati staccati proprio da Tavassi con la collaborazione di Micol – i quattro hanno avuto modo e libertà di poter essere sinceri. Ma non lo hanno fatto fino in fondo.

Alla fine però, quella scomoda verità, costellata da tante, troppe bugie e da altre verità esplose senza preavviso, ha trovato spazio nelle parole che Tavassi ha riservato all’amico Daniele e nelle quali ha messo in dubbio la sua presunta omosessualità.

“Uno scherzo”, è stata la sintesi di Tavassi, che dopo la puntata ha potuto confrontarsi con Dal Moro:

È stata una serata divertente, era tutto a ridere, non c’era una cosa seria, inclusa la frase su di te. Sembrava di stare fuori, è inutile puntare su una cosa sulla quale scherziamo sempre io e te, non va decontestualizzata. Se la gente non sa che tra me e te c’è la serenità di questo modo di scherzare, è normale che travisa. Io c’ho dei modi grezzi di fare le battute.

Ma qual è stata la reazione di Daniele? Il Vippone ha commentato:

So che tu non lo fai con malizia, il problema per me non sei tu. Un conto è se è scherzoso, diversamente non va bene.

Insomma, alla fine Daniele ha accettato di buon grado le parole di Tavassi, purché dette nell’ambito scherzoso.

Daniele, darling lucidissimo: non sta torme par cul, che me girano i cogli0ni. Perché devono montare questa roba se era scherzosa e basta?

Tavassi: “È come quando dici che tu bombi Micol, io non dico niente”

D: “ma perché quello non lo fanno vedere?”#GFvip #denzzzers #oriele pic.twitter.com/JE6HjTDRmz — Cali (@Cali_Gr) February 24, 2023

Tavassi spiega a gesti la battuta su Daniele e lo rassicura dicendo che fosse appunto una battuta che non va decontestualizzata dalle altre che lui fa sempre e non una frase detta con cattiveria o perché pensa veramente che sia così #gfvip #oriele #incorvassi pic.twitter.com/08QUdau0mC — ♐︎ (@afiresign_) February 24, 2023