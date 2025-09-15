Valerio sta con Ary ma.. spunta ancora Sarah: cos’è successo

Temptation Island, Valerio tra Ary e Sarah: spunta un nuovo retroscena prima della puntata speciale

A poche ore dalla messa in onda della puntata speciale di Temptation Island intitolata “E poi… e poi…”, un’indiscrezione rimette al centro dell’attenzione una delle storie più chiacchierate dell’edizione appena conclusa. Si tratta del complicato intreccio sentimentale tra Valerio Ciaffaroni, Sarah Esposito e la single Ary.

Il triangolo sentimentale continua, e non si ferma!

Durante l’ultima edizione del reality, Sarah e Valerio avevano deciso di mettere alla prova la loro relazione. Il percorso si era concluso con la separazione: lei visibilmente provata, lui attratto dalla tentatrice Ary. Dopo la fine del programma, molte segnalazioni hanno raccontato di una frequentazione tra Valerio e Ary, ma la situazione non sarebbe affatto così chiara come sembrava.

Secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, sempre aggiornato sul mondo dei programmi di Maria De Filippi, lo chef romano sarebbe ancora emotivamente diviso tra le due donne. “Valerio è molto confuso e questo peggiora ancora di più le cose. Sarah l’ha respinto”, ha scritto su Instagram, alimentando nuovi dubbi sulla stabilità della coppia formata con Ary.

Sarah ha voltato pagina?

Sarah, dopo l’esperienza nel villaggio delle fidanzate, sembrava determinata a chiudere definitivamente con il passato. Alcune voci l’avevano persino indicata come possibile candidata al trono di Uomini e Donne, ma per ora nessuna conferma è arrivata da parte della produzione.

Nonostante la fine della relazione, pare che Valerio non abbia mai smesso del tutto di cercarla, mantenendo un legame irrisolto che mette in discussione anche il suo rapporto con Ary.

Cosa vedremo nello speciale in onda su Canale 5

Lo speciale “E poi… e poi…” in onda stasera lunedì 15 settembre su Canale 5 promette di svelare nuovi dettagli sul destino delle coppie protagoniste del programma. Tra i momenti più attesi c’è proprio l’aggiornamento sulla situazione di Valerio, che a quanto pare non avrebbe ancora le idee chiare su chi vuole davvero accanto.

Un triangolo emotivo ancora aperto che rischia di creare nuove tensioni e colpi di scena.