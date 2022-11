Valerio Scanu e il tumore maligno: “Mi hanno asportato metà polmone”

Prima d’ora non lo aveva mai detto pubblicamente, ma anche Valerio Scanu ha vissuto l’incubo del tumore. Lo ha raccontato oggi, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, dove ha svelato il dramma vissuto due anni fa, in piena pandemia.

Proprio durante il lockdown, Valerio Scanu ha scoperto di avere un tumore ai polmoni. Lo ha svelato oggi alla trasmissione di Serena Bortone alla quale ha dichiarato:

Nel marzo del 2020 sono stato operato, mi hanno asportato metà polmone. In quel periodo ero solo, non volevo nessuno, mi sono schermato, credo che in fondo volessi fare l’eroe.

Il racconto del giovane cantante è proseguito:

Dall’esame istologico purtroppo sono emerse notizie per nulla positive:

In quel periodo Valerio ha tentato di tenere la famiglia lontana da ogni pensiero:

A mio padre dissi che era una cicatrice, nella videochiamate mi toglievo l’ossigeno per non farlo preoccupare. E per non farlo venire in ospedale mi sono inventato un’ordinanza del Comune di Roma, e che se fosse venuto senza permesso durante le restrizioni per il covid lo avrebbero arrestato.