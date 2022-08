Lo scorso luglio (precisamente il 25) Valerio Scanu si è laureato in Giurisprudenza. L’ex allievo di Amici ha spiegato anche il perché di questa scelta: “Ho deciso di iscrivermi a giurisprudenza qualche anno fa. Avevo ricevuto una denuncia per diffamazione e ho iniziato a interessarmi all’iter”.

Valerio Scanu cambia vita dopo la laurea in Giurisprudenza

La vicenda in quel caso la vicenda era un po’ particolare ma alla fine si era chiusa con un’archiviazione perché è stato dimostrato che quanto aveva sostenuto Scanu poteva essere considerato polemico, ma non diffamatorio:

Però a quel punto sono nati in me la curiosità e il desiderio di capire sino a che punto avrei potuto spingermi in ambito legale, e ho iniziato a studiare. Prima del lockdown frequentavo lezioni ed esami in presenza, dopo ho proseguito a distanza. Mi piacerebbe esercitare proprio a Roma. In passato ho collaborato con diverse associazioni e onlus specializzate in diversi temi sociali, e mi piacerebbe continuare a farlo anche nelle vesti di avvocato. E poi credo di avere la ‘verve’ necessaria.

Oggi, tra le pagine del settimanale Nuovo, Valerio Scanu svela quale sarà il suo lavoro: aiutare i più deboli con le nuove competenze ottenute in questi anni di studio.

Il sogno dell’ex volto di Amici è quello di stare vicino ai minori, gli anziani e gli omosessuali:

All’Università si è creato da subito un gran bel clima. Anche i docenti hanno valutato in modo positivo il mio impegno: non si aspettavano che un artista come me potesse impegnarsi così tanto in un campo così diverso dal proprio.

Il praticantato da Daniele Bocciolini

Da settembre Valerio Scanu inizierà la pratica nello studio del Penalista Daniele Bocciolini, esperto di violenza di genere, bullismo e cyberbullismo, e che è stato – tra le altre cose – legale di parte civile nella difesa delle vittime nel processo per il naufragio della Costa Concordia: “Da settembre avrò un nuovo praticante. – ha scritto proprio Bocciolini in una storia congratulandosi con il neo dottore – Non sai cosa ti aspetta”.