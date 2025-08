Valerio e Sarah di Temptation Island sono tornati insieme? Rottura con Ary e confronto a Uomini e Donne, le nuove segnalazioni

La tredicesima edizione di Temptation Island ha fatto il botto. E non solo in termini di ascolti: il reality di Canale 5 ha generato un effetto domino di curiosità, drammi e segnalazioni che ancora oggi – a telecamere spente – continuano a tenere incollato il pubblico: cosa sta succedendo tra Sarah, Valerio e Ary?

Tra le coppie protagoniste più discusse, quella formata da Sarah Esposito e Valerio Ciaffaroni è stata senza dubbio una delle più esplosive. Prima i dubbi, poi le tentazioni, infine la rottura.

Ma a quanto pare, la storia tra loro non è ancora archiviata del tutto. Anzi…

Sarah e Valerio di Temptation Island: la crisi, il bacio con Ary e il falò che ha fatto storia

Tutti pensavano che a cadere in tentazione sarebbe stata Sarah, ma il twist è arrivato proprio da Valerio, che all’interno del villaggio si è avvicinato alla single Arianna Mercuri, detta Ary. Tra i due si è creata un’intesa crescente, culminata in un bacio sulla spiaggia, sotto un plaid.

Un gesto che ha portato Valerio a chiedere il falò di confronto anticipato con Sarah. Durante quell’incontro, carico di emozione e tensione, i due si sono detti addio. Ma non senza lasciarsi andare a parole piene di rispetto e affetto reciproco.

“Mi assumo la responsabilità di quello che è successo”, aveva detto lui. E così sembrava essere andata: Valerio e Arianna avevano continuato a frequentarsi anche fuori dal programma, come confermato nella puntata speciale “un mese dopo”.

Le nuove segnalazioni: ritorno di fiamma tra Sarah e Valerio?

Eppure qualcosa è cambiato. Negli ultimi giorni, due segnalazioni clamorose hanno riacceso i riflettori su questo triangolo infuocato.

La prima arriva da Lorenzo Pugnaloni, che ha riportato l’avvistamento di Valerio e Sarah insieme, lasciando intendere che tra i due ci sia stato un riavvicinamento. Ma non è tutto: sembrerebbe che la storia tra Valerio e Ary sia giunta al capolinea.

Un fan avrebbe scritto:

“Ary era ai Giardini dell’Eden a Roma, ma con un altro ragazzo. Te lo dico con onestà: ero con la mia migliore amica e il suo fidanzato. Quest’anno è stato costretto a vedere Temptation con noi e ci ha chiamato proprio per dirci che lei era lì, non con Valerio. Erano mano nella mano”.

Un’altra soffiata confermerebbe il ritorno di fiamma tra Sarah e Valerio:

“Valerio si sta rivedendo con Sarah. Domenica scorsa e venerdì, ma dicono anche prima. Non so se con Ary abbia chiuso o se sia stata lei a troncare. In ogni caso, tutti a Uomini e Donne per un confronto”.

Il futuro delle coppie di Temptation Island: si passa da Uomini e Donne

Non sarebbe una sorpresa se Maria De Filippi decidesse di aprire la nuova stagione di Uomini e Donne proprio con un confronto tra le coppie più chiacchierate di Temptation Island. La dinamica Sarah-Valerio-Ary sembra perfetta per essere messa in scena tra le sedute rosse dello studio più famoso d’Italia.

Nel frattempo, però, un’altra voce ha acceso i riflettori su Valerio, avvistato con una ragazza che non era né Sarah né Ary. Ma il fratello del ragazzo è subito intervenuto per chiarire: era la sorella.

Certo è che la tempestività con cui è arrivata la smentita sul presunto nuovo flirt di Valerio, fa riflettere: perché invece non è stato detto nulla sul ritorno di fiamma con Sarah? Che sia davvero tutto vero?

Tra Arianna e Valerio è già finita? Le incognite post reality

A oggi, nessuna conferma ufficiale è arrivata dai diretti interessati. Ma il tam-tam sui social è impazzito, e molti fan sono convinti che la frequentazione tra Valerio e Ary sia finita. Anche perché lei – secondo chi l’ha vista – sembra già voltare pagina.

Se così fosse, ci troveremmo di fronte a uno dei ribaltoni sentimentali più rapidi della storia del programma: da coppia sciolta, a nuova coppia con tentatrice, a… ritorno alla coppia originale?

Attendiamo che Sarah, Valerio e Ary rompano il silenzio.