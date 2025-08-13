Valerio e Marco snobbano le fan: il racconto dettagliato

Marco e Valerio dopo Temptation Island snobbano le fan? La segnalazione.

Valerio e Marco snobbano le “fan”: cos’è successo, il racconto dettagliato

Sta circolando una segnalazione che farà discutere i fan di Temptation Island 2025. I protagonisti sono Valerio e Marco, due volti noti e protagonisti dell’ultima edizione del reality, accusati di aver snobbato alcune fan durante una serata a Gallipoli, e non solo.

La notizia è stata riportata dall’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni sul suo profilo Instagram, che ha condiviso messaggi dettagliati di una testimone.

Valerio con due ragazze proibisce le foto alle fan

Il racconto della testimone secondo la segnalazione: «Domenica sera erano alla Praja di Gallipoli, li ho visti in mezzo alla folla (penso abbiano preso da bere); avevano fatto il tavolo, perché poi sono saliti nella parte più alta, dove ci sono i tavoli e vedi la pista da in alto, ovviamente per evitare che qualcuno li vedesse o li fermasse».

A fine serata, mentre la testimone e la sua amica cercavano la navetta per tornare, le due si sarebbero imbattute in Valerio e Marco «insieme a due ragazze, passeggiavano insieme. Una ragazza li ha riconosciuti e si è fermata per chiedere una foto e uno dei due ha risposto dicendo “no ragazze, foto no”».

Lorenzo Pugnaloni ha commentato ironicamente in sovrimpressione: «Pensa un po’, Valerio dice di no a chi gli chiede (una persona) una foto».

La testimone ha poi aggiunto: «La mia amica mi ha detto che probabilmente era Valerio, perché era quello più vicino a noi, purtroppo noi eravamo dietro di loro quindi non siamo riuscite a vedere chi dei due ha risposto».

La segnalazione su Marco: “Gesto con il braccio come per dire andatevene via”

Non sarebbe stato l’unico episodio del genere: «Dopo che li ho visti in pista, si sono incamminati verso i tavoli, erano vicini alle scale per salire, una ragazza si è girata verso di loro e ha chiesto “ma voi siete quelli famosi di Temptation?” e anche lì, questa volta mi sembra Marco, si è girato dall’altra parte facendo un gesto con il braccio come per dire andatevene via, e sono saliti senza fermarsi».

Non solo alla Praja. La fonte racconta anche di averli incontrati il sabato precedente, sempre a Gallipoli, ma in un’altra location: «Sabato invece erano entrambi al Vega, li ho visti prima di entrare e poi gli ho fatto un video quando erano vicino alla console, anche lì avevano fatto tavolo».

Il blogger non ha risparmiato una frecciata: «Che figuraccia Marco e Valerio. Mandare via delle fan, ringraziate Dio se ne esistono».

MA NON E’ TUTTO, perchè nelle ultime ore sta girando una segnalazione clamorosa sullo stesso Valerio, forse collegata a questa (clicca qui per scoprire l’accaduto).

C’è chi potrebbe giustificarli, parlando di possibili motivi personali per evitare foto e contatti, e chi invece potrebbe farsi una grassa risata. Voi che team siete?