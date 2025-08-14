Valerio e Marco snobbano i fan dopo Temptation Island? Arriva la risposta (ma parla solo uno!)

Segnalazioni social accusano Valerio e Marco di Temptation Island di comportamenti freddi con i fan a Gallipoli. Uno parla, l’altro tace… e il web esplode.

Negli ultimi giorni, il web si è acceso per alcune segnalazioni raccolte da Lorenzo Pugnaloni che riguardano Valerio e Marco, ex protagonisti di Temptation Island, avvistati nella movida estiva di Gallipoli. Secondo diversi fan, il loro comportamento in discoteche e locali come Praja e Vega Club non sarebbe stato dei più calorosi.

Racconti social parlano di rifiuti netti alle foto, saluti ignorati e gesti poco accoglienti. In una testimonianza, qualcuno ricorda un deciso “no, ragazze, foto no”, mentre in un’altra si cita un movimento del braccio per allontanare chi si era avvicinato.

Il caso ha immediatamente diviso i social: c’è chi si è detto deluso e chi, invece, ha preso le difese dei due, ricordando che non sempre le serate nei locali permettono interazioni lunghe e rilassate.

Temptation Island, la risposta di Marco Raffaelli: “Mai detto no a una foto”

A mettere un punto – o forse un punto e virgola – ci ha pensato Marco Raffaelli, che ha scelto di intervenire pubblicamente scrivendo un messaggio proprio a Lorenzo Pugnaloni. L’ex protagonista di Temptation Island ha definito “completamente inesatta” la ricostruzione di chi lo accusa di freddezza: “Non mi sono mai, e sottolineo mai, permesso di dire di no a una foto. Sono e sarò sempre una persona umile, che apprezza profondamente l’affetto che riceve. Veder felici le persone grazie a un mio gesto è per me una gioia profonda” – scrive Marco.

Ha poi ribadito che la sua “porta e il suo cuore” sono sempre aperti a chi desidera un sorriso, una chiacchierata o uno scatto insieme. Un chiarimento netto, che ha trovato il sostegno di molti fan.

Il silenzio (strategico?) di Valerio

Mentre Marco ha risposto in maniera diretta, Valerio ha scelto – almeno per ora – di non commentare. Nessuna dichiarazione, nessun post, nessuna storia Instagram per smentire o confermare. Un silenzio che i fan leggono in modi opposti: per alcuni sarebbe una conferma implicita, per altri semplicemente il segno che non vale la pena alimentare il gossip.

Social spaccati tra sostegno e critiche

Come spesso accade, il web si è diviso in due fazioni:

Da una parte, chi crede alle segnalazioni e critica l’atteggiamento “da vip” dei due ex protagonisti di Temptation Island .

Dall’altra, chi li difende, ricordando che serate affollate e ritmi serrati non permettono sempre di accontentare ogni richiesta.

Una cosa è certa: il dibattito è aperto e, finché Valerio non parlerà, la curiosità continuerà a crescere.